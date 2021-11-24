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بينهم حفتر والدبيبة.. المفوضية الليبية تعلن القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

08:21 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
بينهم حفتر والدبيبة.. المفوضية الليبية تعلن القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

استبعاد خليفة حفتر

وكالات

استبعدت مفوضية الانتخابات الليبية مساء الأربعاء، 25 شخصًا من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت "رويترز".
وقالت المفوضية، إن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي غير مؤهل للترشح للانتخابات.
وذكرت أن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا تضم خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة وعقيلة صالح وفتحي باشاغا.

مفوضية الانتخابات انتخابات الرئاسة الليبية مرشحو الرئاسة الليبية خليفة حفتر سيف الاسلام القذافي

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