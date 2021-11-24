جونسون يعتزم عقد اجتماع طارئ حول غرق قارب المهاجرين

لندن - (د ب أ)

ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المقرر أن يرأس اجتماعًا طارئا للنظر في ملابسات حادث قارب مهاجرين كان في طريقه إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) ومحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية استنادا إلى الشرطة أن القارب كان على متنه أكثر من 20 شخصا.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، إن عدة مهاجرين لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب في القنال الإنجليزي.

وكتب دارمانان عبر موقع تويتر أنه أصيب بصدمة شديدة جراء هذه المأساة. ويخطط للسفر إلى موقع الحادث.

وترددت أنباء بأن عددا من المهاجرين حاولوا الوصول إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قارب وفقدوا الوعي.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البريطانية هذه التفاصيل في البداية عند سؤالها عنها.

وأضاف دارمانان: "لا يمكننا أن نشدد كثيرا بما يكفي على الطبيعة الإجرامية للمهربين الذين ينظمون عمليات العبور".