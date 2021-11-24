بعد ساعات من توليها المنصب.. استقالة رئيسة وزراء السويد

ستوكهولم - (د ب أ)

استقالت ماجدالينا اندرسون من منصبها كأول إمرأة ترأس الحكومة السويدية، بعد ساعات فقط من توليها المنصب، وذلك بعد خسارتها دعم حزب الخضر في ائتلافها.

وقرر حزب الخضر ترك الائتلاف بعدما تبنى البرلمان مقترحا بديلا للموازنة تقدمت به المعارضة اليوم الأربعاء.

وقال بير بولوند، أحد زعيمي حزب الخضر، في مؤتمر صحفي إن هذه هي أول مرة يوافق فيها برلمان ستوكهولم على موازنة تم التفاوض عليها "مع حزب من اليمين المتطرف"، في إشارة إلى حزب الديمقراطيين السويديين الشعبوي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت اندرسون ستواجه تصويتا آخر في البرلمان.