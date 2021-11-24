Masrawy logo white

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تحذر رعاياها من "نشاط عسكري روسي غير اعتيادي"

07:52 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
السفارة الأمريكية في أوكرانيا تحذر رعاياها من "نشاط عسكري روسي غير اعتيادي"

السفارة الأمريكية في أوكرانيا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن سفارة واشنطن في كييف حذرت الرعايا الأمريكيين من "نشاط عسكري روسي غير اعتيادي" بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشارت الشبكة إلى أن كييف أجرت تحديثا لأسطولها البحري العسكري؛ نظرا لما وصفته بـ"احتمال غزو روسي" للبلاد، موضحة أن أوكرانيا تعتقد أنه في حال قررت روسيا شن هجوم على البلاد، فإن بحر أزوف سيكون ساحة قتال رئيسية.

وأضافت أن كييف، إلى جانب تحديث أسطولها، حدثت من بنيتها التحتية برا على ساحل بحر أزوف، حيث عرضت القناة الأمريكية لقطات حصرية لأعمال التطوير بقاعدة بيرديانسك البحرية.

هذا المحتوى من

Asha
تحذير الرعايا الرعايا الأمريكيين أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا