السفارة الأمريكية في أوكرانيا تحذر رعاياها من "نشاط عسكري روسي غير اعتيادي"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن سفارة واشنطن في كييف حذرت الرعايا الأمريكيين من "نشاط عسكري روسي غير اعتيادي" بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشارت الشبكة إلى أن كييف أجرت تحديثا لأسطولها البحري العسكري؛ نظرا لما وصفته بـ"احتمال غزو روسي" للبلاد، موضحة أن أوكرانيا تعتقد أنه في حال قررت روسيا شن هجوم على البلاد، فإن بحر أزوف سيكون ساحة قتال رئيسية.

وأضافت أن كييف، إلى جانب تحديث أسطولها، حدثت من بنيتها التحتية برا على ساحل بحر أزوف، حيث عرضت القناة الأمريكية لقطات حصرية لأعمال التطوير بقاعدة بيرديانسك البحرية.