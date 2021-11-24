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إثيوبيا تعلن مقتل 12 من قيادات قوات تيجراي

07:50 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
إثيوبيا تعلن مقتل 12 من قيادات قوات تيجراي

الجيش الإثيوبي


وكالات

أعلنت إثيوبيا، مساء الأربعاء، مقتل 12 من قيادات جبهة تحرير شعب تيجراي في هجوم للجيش الإثيوبي، دون توضيح لمكان الهجوم، حسبما ذكرت العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ناطق باسم الحكومة الإثيوبية إن رئيس الوزراء آبي أحمد موجود على الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية منذ أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن آبي أحمد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه رئيس الحكومة.

وأدى الصراع العام الماضي بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي بشأن تأجيل الانتخابات الوطنية جراء جائحة فيروس كورونا، إلى العنف الجاري حاليا. وقد أقام إقليم تيجراي انتخابات إقليمية، ضد رغبة الحكومة الوطنية ما أثار اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020.

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