النمسا تكثف التعاون مع دول غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية

النمسا - (أ ش أ)

أكدت النمسا اليوم تكثيف التعاون مع دول غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم /الأربعاء/ أنه تم الاتفاق على هذا التعاون في اجتماع عمل بين وزير الداخلية كارل نيهمر ومفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاهيلي في فيينا.

وأضاف البيان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعاون مع كل الدول من أجل كبح الهجرة غير الشرعية من خلال وضع حلول مستدامة وطويلة الأجل تشمل إدارة قوية للحدود وتنفيذ إجراءات اللجوء وكذلك التعاون في العودة إلى الوطن واتباع نهج قوي لمكافحة شبكات التهريب.

وذكر البيان أن النمسا تساند البوسنة والهرسك حتى تتمكن بشكل مستقل من إعادة المهاجرين غير الشرعيين من غرب البلقان إلى بلدانهم الأصلية من خلال توفير التدريب كما تدعم النمسا العودة الطوعية من البوسنة والهرسك كجزء من مشروع للأمم المتحدة بمبلغ 300 ألف يورو لمساعدة المهاجرين على العودة وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.

ولفت البيان إلى أن الأمن النمساوي سلم 32 شخصا للسلطات النيجيرية تسعة منهم يحملون الجنسية النيجيرية ومنهم أيضا خمسة مجرمين أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة وتشمل الأذى الجسدي الجسيم ومقاومة سلطة الدولة والجرائم المتعلقة بالمخدرات.