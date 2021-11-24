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نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوثين بريطانيين مستجدات الأوضاع في السودان

06:45 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
نائب وزير الخارجية يبحث مع مبعوثين بريطانيين مستجدات الأوضاع في السودان

السودان

مصر - (أ ش أ)

بحث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الأربعاء، مع كل من المبعوث البريطاني الخاص بشئون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر والمبعوث البريطاني الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي فيليب بارهام مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق، خاصة مع توقيع الاتفاق السياسي.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)- أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في جنوب السودان وفي منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

شارك في الاجتماع الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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