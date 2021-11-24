أردوغان ومحمد بن زايد يوقعان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية

إسطنبول - (د ب أ)

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي اليوم الأربعاء بعد سنوات من التنافس الإقليمي بين الدولتين ذاتا الأغلبية المسلمة.

وتضمنت الصفقات شراكات بين بورصات الدولتين وصناديق الثروة السيادية ومجالات الصحة والطاقة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن تقارب العلاقات يأتي وسط آمال تركية في جذب استثمارات مباشرة من الإمارات.

وباتت تركيا بحاجة ماسة إلى تدفق نقدي لاقتصادها المتعثر، الذي تضرر جراء انخفاض قيمة العملة بنسبة 40 %، وارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلا عن الديون الخارجية المتزايدة.

وقال أوليفر أومس الذي يشغل منصبا في غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإماراتية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإمارات تستثمر في العديد من الدول من خلال شركات تابعة للدولة كجزء من خطتها الطموحة للتنوع وإن تركيا من بين تلك الأسواق.

وتدعم تركيا والإمارات، إلى جانب قوى إقليمية أخرى ذات ثقل مثل السعودية، أطرافا متنافسة في الصراع الليبي وشرق البحر المتوسط.

وألقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو باللائمة على أبو ظبي في رعاية الفوضى في الشرق الأوسط وفي ليبيا قبل عام واحد فقط.

ومن المتوقع أن يوقع أردوغان ومحمد بن زايد سلسلة من الصفقات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب الرئاسة التركية.

وبدأت العلاقات في التحسن في آب/أغسطس بعد اجتماع مفاجئ بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.