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أزمة الهجرة في أوروبا: 3 مجموعات كبيرة تسعى إلى خرق الحدود البولندية

05:52 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أزمة الهجرة في أوروبا: 3 مجموعات كبيرة تسعى إلى خرق الحدود البولندية

أزمة الهجرة في أوروبا

وارسو - (بي بي سي)

مجددا وقعت حوادث تسلل على الحدود البولندية بحسب ما ذكرت السلطات المحلية هناك، إذ حاول اللاجؤون العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا اختراق الحدود بالقوة ليلاً.

وقالت متحدثة باسم قوات خفر السواحل البولندية، إن ثلاث مجموعات متفرقة كبيرة من المهاجرين حاولت شق طريقها مساء بالقوة من بيلاروسيا.

وأوضحت إن إحدى تلك المجموعات ضمت في صفوفها عددًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 100 مهاجر وحاولت قطع السياج الشائك ورشقت القوات البولندية بالحجارة عند المنطقة القريبة من قرية دوبيتشي سيركيوين الحدودية في شمال شرقي بولندا.

وأضافت أنه كان هناك محاولتان مماثلتان من حوالي أربعين مهاجرًا.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 100 من بين هؤلاء المهاجرين، من العراقيين، تمكنوا من الزحف إلى الجانب البولندي في خضم تلك المحاولات المتكررة لاجتياز الحدود إلى البلد العضو بالاتحاد الأوروبي.

وتتهم بولندا وأيضًا الاتحاد الأوروبي إلى جانبها، القوات البيلاروسية بتسهيل تدفق المهاجرين لأسباب سياسية.

هذا المحتوى من

BBC
أزمة الهجرة في أوروبا الحدود البولندية اللاجؤون خفر السواحل البولندي

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