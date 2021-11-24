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طالبان تؤكد عزمها استئناف المحادثات مع أمريكا في قطر

02:48 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
طالبان تؤكد عزمها استئناف المحادثات مع أمريكا في قطر

حركة طالبان

موسكو - (د ب أ):

أكدت حركة طالبان عزمها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في قطر، في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بلال كريمي، مساعد وكيل وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الانتقالية لطالبان القول :"نعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في قطر في المستقبل القريب، لكن لم يتم تحديد موعد بعد".

وأضاف :"نعتزم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ /اتفاق الدوحة/ (بين طالبان والولايات المتحدة) ... وإلغاء تجميد الأصول المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن القضايا ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين".

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست سيزور العاصمة القطرية الأسبوع المقبل لبحث مكافحة الإرهاب في أفغانستان مع قادة طالبان.

وكان مسؤولو طالبان عقدوا عدة اجتماعات مع دبلوماسيين أمريكيين في الدوحة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي. وبحسب طالبان، ركز الطرفان بشكل خاص على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنفيذ اتفاق الدوحة، فضلا عن الحاجة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين كابول وواشنطن.

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