كتبت- رنا أسامة:

خلصت التحقيقات الأولية إلى أن السبب وراء تحطم المُقاتلة "إف- 35" البريطانية باهظة الثمن قبالة سواحل مصر، يعود إلى عدم خلع غطاء المطر الذي لا يتعدى ثمنه مئات الدولارات، بشكل صحيح.

ويعتقد المسؤولون، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مُحرّك الطائرة الشبح البالغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار)، سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، ما أدى إلى تعطل المحرك وأجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته.

وروى أفراد البحرية أنهم رأوا الغطاء يطفو في البحر بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط يوم الأحد، بحسب الصحيفة.

وقالت مصادر في سلاح الجو البريطاني لصحيفة "ذا صن"، إن طيار سلاح الجو الملكي أدرك أن ثمة مشكلة في طائرته وحاول إجهاض الإقلاع، لكنه أخفق في ذلك.

وأضافت المصادر أن أفراد البحرية البريطانية أدركوا هذه المشكلة "على الفور تقريبا" لأن القواعد المتعلقة بإزالة الأغطية قبل الرحلات الجوية "صارمة للغاية".

وأصرّت وزارة الدفاع البريطاني على أن خطأ فنيًا أو بشريًا وراء الحادث تحطّم "إف 35".

وتعاونت بريطانيا مع الولايات المتحدة وإيطاليا لاستعادة حطام الطائرة، التي يُعتقد أنها على بعد أكثر من 1.5 كيلومتر تحت سطح البحر.

وتخشى الدول الغربية أن تسعى روسيا للحصول على حطام الطائرة المستقرة أسفل سطح المتوسط في المياه الدولية، بما يؤدي إلى كشف أسرار الطائرة الأكثر تطورًا في العالم، والتي تمتلك بريطانيا 24 منها.

وإثر الحادث، أبدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خشيته من إمكانية أن تعثر روسيا على المقاتلة وتضع تاليًا يدها على التكنولوجيا الفائقة التطوّر التي تميّزها.

وإف-35 مقاتلة من الجيل الخامس تتميّز خصوصًا بالقدرة على الهبوط العمودي والإقلاع القصير.