الملك سلمان يدعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب

الرياض -(د ب أ):

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك.

وقال في كلمته في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة بالمملكة :"نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية".

وأضاف، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، :"تؤكد المملكة على أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب".

وأكد الملك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا، ولفت إلى أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".

ويعقد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" هذا العام تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي، لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومينيخانوف رستم رئيس جمهورية تتارستان قد وجها دعوات إلى عدد كبير من العلماء للمشاركة في المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين.