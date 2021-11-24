Masrawy logo white

الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

11:38 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

محمد حسين روبلي

مقديشو - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الصومالي السيد محمد حسين روبلي حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب بعض المناطق، داعيا المواطنين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وكانت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية، والأمم المتحدة، قد أعربا في بيان لهما السبت الماضي، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالي الصومال حالة الطوارئ مقديشو الجفاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. انخفاض لليوم الرابع.. هل تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا