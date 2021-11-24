الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

مقديشو - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الصومالي السيد محمد حسين روبلي حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب بعض المناطق، داعيا المواطنين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وكانت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية، والأمم المتحدة، قد أعربا في بيان لهما السبت الماضي، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في البلاد.