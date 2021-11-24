مشهد مذهل.. هبوط أول طائرة مدنية عملاقة على "الجليد الأزرق" (صور وفيديو)

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كتب- مصراوي:

في مشهد مُذهل وثّقته الكاميرات، هبطت للمرة الأولى طائرة مدنية عملاقة على مدرج كان عبارة عن جليد في قارة أنتاركتيكا.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استأجر منتجع فاخر في أنتاركتيكا طائرة شحن من طراز "إيرباص إيه 340" لجلب إمدادات خاصة بالمنتجع.

واستغرقت الرحلة التي انطلقت من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا أكثر من 5 ساعات، قطعت خلالها الطائرة نحو 4500 كيلومتر.

وهبطت الطائرة أمس الثلاثاء على مدرج من الجليد في أنتاركتيكا في عملية بالغة الصعوبة، لكنها تمت بنجاح.

ويصنف المدرج في منتجع Wolf Fang من النوع "سي"، مما يعني أن الطيارين المتمرسين يمكنهم القيام بهذه المهمة بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بعملية الهبوط.

واستخدمت معدات متطورة في حفر حدود مدرج المطار حتى يتمكن الطيار من تحديد مساره، كما جرى تفقد المدرج عبر مركبة مخصصة قبل الهبوط.

ويبلغ السُمك الجليدي في المنطقة، الذي يسمى "الجليد الأزرق" بأكثر من 1.5 كيلو متر، ويمكنه تحمل هبوط طائرة ضخمة من طراز "إيه 340" بكل حمولتها، دن أي مشكلة.

لكن المشكلة الأشد خطورة تكمن في الانعكاس الهائل نظرا للجليد الذي يغطي الأرض، لذلك كان من الضروري ارتداء نظارات تساعد في وقاية العينين من الفرق الشاسع بين داخل قمرة القيادة ومحيط الطائرة، بحسب ما يقول الطيار.