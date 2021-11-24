"سانا": قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي باتجاه حمص السورية

حمص - أ ش أ

ذكر مصدر عسكري سوري اليوم الأربعاء أن القصف الجوي الإسرائيلي تجاه مدينة حمص أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر وستة جنود بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر العسكري السوري قوله إنه في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم أطلقت إسرائيل مجموعة من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت معظمها.

وأشار المصدر إلى أن هذا القصف أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.. منوها إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت في السابع عشر من الشهر الجاري لقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف أحد الأبنية الفارغة جنوب دمشق.