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إدارة بايدن تدرس إرسال مستشارين وأسلحة جديدة لأوكرانيا

07:57 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
إدارة بايدن تدرس إرسال مستشارين وأسلحة جديدة لأوكرانيا

جو بايدن

واشنطن-(أ ش أ):

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مستشارين وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا في مواجهة الحشد العسكري الروسي بالقرب من الحدود بين الدولتين.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن هذه الخطة قد تتضمن قذائف هاون وأنظمة دفاع جوي وصواريخ أرض ـ جو محمولة وصواريخ "جيفيلين" الجديدة المضادة للمدرعات والمضادة للدبابات.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" ضغطت لكي يتم إرسال بعض المعدات التي كانت ستتوجه إلى أفغانستان حتى ترسل إلى أوكرانيا حسبما كان مخططا من قبل.

وقد منعت القوات الأمريكية إرسال مثل هذه المعدات ، ومن بينها مروحيات من طراز " إم آي ـ 17 " الروسية إلى أفغانستان بنهاية مهمة هذه القوات في شهر أغسطس الماضي.

كما تحدث مسؤولون أمريكيون مع الحلفاء الأوربيين حول تشكيل حزمة جديدة من العقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في حالة غزت روسيا أوكرانيا، وهو ما حذرت به كييف الولايات المتحدة والحلفاء بأن الغزو الروسي قد يحدث خلال فترة قصيرة ربما تصل إلى يناير المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن أسلحة جديدة أوكرانيا الحشد العسكري الروسي

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