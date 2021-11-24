الهند تسجل9283 إصابة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 9آلاف و 283 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونا و535 ألفا و763 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 437 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 466 ألفا و 584 حالة.

كما سجلت الهند 10 آلاف و 949 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليلامس إجمالي حالات الشفاء 34 مليون حالة.​