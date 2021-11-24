Masrawy logo white

الهند تسجل9283 إصابة بفيروس كورونا

07:54 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الهند تسجل9283 إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 9آلاف و 283 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونا و535 ألفا و763 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 437 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 466 ألفا و 584 حالة.

كما سجلت الهند 10 آلاف و 949 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليلامس إجمالي حالات الشفاء 34 مليون حالة.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد.. وتحذير من ظهور متحور شرس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا