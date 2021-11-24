لتحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء

الرياض-(د ب أ):

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صباح اليوم الأربعاء عن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء.

ونقل الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر عن التحالف القول: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأضاف: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".​