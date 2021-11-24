Masrawy logo white

لتحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء

02:16 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
لتحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء

2018_10_22_19_10_25_311

الرياض-(د ب أ):

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صباح اليوم الأربعاء عن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء.

ونقل الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر عن التحالف القول: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأضاف: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".​

التحالف العربي ضربات جوية صنعاء أهداف عسكرية مشروعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
856

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

719

متعافون اليوم

352123

إجمالي الإصابات

20052

إجمالي الوفيات

293374

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا