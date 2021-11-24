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مقتل جندي تركي في منطقة "نبع السلام" السورية

01:45 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
مقتل جندي تركي في منطقة "نبع السلام" السورية

أرشيفية

أنقرة-(د ب أ):

قتل جندي تركي في منطقة عملية نبع السلام، شمالي شرقي سورية، متأثرا بجروحه إثر إصابته بسلاح عن طريق الخطأ.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، إن الرائد مته يلدريم أصيب في حادث بسلاح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات على الفور، إلا أن كافة مساعي إنقاذه باءت بالفشل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ونشر وزير الدفاع خلوصي أكار، وقائد الأركان يشار جولر، رسالتي تعزية عبر تويتر​

مقتل جندي تركي منطقة نبع السلام سوريا

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