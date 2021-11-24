واشنطن تعتزم شطب حركة تمرد الكولومبية من قائمة المنظمات الإرهابية

واشنطن - (ا ف ب)

أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس نيتها شطب حركة التمرد الكولومبية السابقة "فارك" من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك عشية الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات السلام التي أنهت حربا دامت نحو ستين عاما بين هذه الميليشيا الماركسية المتمردة والحكومة الكولومبية. وكانت واشنطن قد أدرجت الفارك على قائمتها للمنظمات الإرهابية في 1977.

أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن الكونجرس الأمريكي بأنها تعتزم شطب حركة التمرد السابقة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ويأتي القرار عشية الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع اتفاقات السلام التي وضعت حدا للحرب في البلاد. ففي الـ 24 من نوفمبر تحل الذكرى الخامسة لاتفاقية السلام بين الحكومة وميليشيا فارك الماركسية التي أنهت حربا استمرت قرابة ستين عاما.

وقال المصدر "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة أرسلت اليوم إشعارا إلى الكونغرس أبلغتنا فيه أنها ستشطب فارك من قائمة المنظمات الإرهابية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد اكتفى بالإشارة إلى "إشعار بشأن التدابير المقبلة" لواشنطن حيال "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".

وفارك مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية منذ العام 1977.

وقد تخلى منذ ذلك الحين نحو 130 ألفا من عناصر هذه الميليشيا عن الكفاح المسلح وعادوا إلى الحياة المدنية. لكن العنف يتواصل في مناطق عدة من البلاد حيث لا تزال تنتشر جماعات مسلحة وتجار مخدرات.