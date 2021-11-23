عود لعام 1936.. بيع رسالة لأينشتاين بمزاد في إسرائيل

تل أبيب -(د ب أ)

أعلنت دار مزادات كيديم بيع رسالة بخط يد العالم ألبرت أينشتاين في مزاد بمدينة القدس مقابل 55 ألف دولار.

وعرضت الرسالة، التي تعود لعام 1936، مساء الثلاثاء بسعر مبدئي يعادل أقل بقليل من 10 آلاف دولار، وفقا لدار كيديم.

ويتحدث الفيزيائي المشهور عالميا والذي عاش خلال الفترة من 1879 إلى 1955 في الرسالة من بين أمور أخرى، عن معاداة السامية في الولايات المتحدة.

وكتب أينشتاين، والذي كان يُدرس في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية في ذلك الوقت، في الرسالة "ضع في اعتبارك أن معاداة السامية لا تأخذ أبدًا شكل الكلام أو الفعل الوحشي، بل إنها تختمر، بشكل مكثف، تحت السطح، وإذا جاز التعبير، عدو موجود في كل مكان في نفس الوقت عدو من المستحيل رؤيته، تشعر فقط بوجوده".

ووُلد أينشتاين في أولم بألمانيا، وكيهودي اضطر إلى الفرار إلى الولايات المتحدة هربا من النازيين. وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. وبقي في برنستون حتى وفاته.

وقالت دار المزادات قبل البيع إن الرسالة تسلط الضوء على جانب معروف على نطاق ضيق من حياة أينشتاين في الولايات المتحدة.

وأضافت أن المحرقة وقتل الملايين في أوربا القيا بظلالهما على حجم معاداة السامية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وكان متلقي الرسالة عازف البيانو اليهودي من النمسا برونو إيزنر، الذي هاجر أيضًا إلى الولايات المتحدة، والذي قدم له أينشتاين نصائح حول كيفية العثور على وظيفة.

ونجح إيزنر في مهنته كعازف بيانو وأستاذ موسيقى في الولايات المتحدة. وتوفي في نيويورك عام 1978 عن عمر يناهز 94 عامًا.