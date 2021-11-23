المبعوث الأمريكي: الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد أي مفاوضات محتملة

واشنطن - (د ب أ)

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد التقدم الذي تم إحرازه في التقريب بين الجانبين للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن فيلتمان قوله في إفادة صحفية في واشنطن اليوم الثلاثاء "ما أشعر به هو رغبة أكبر بكثير في تجميع أجزاء عملية تفاوض.. ما يقلقنا هو أنه في حين أن هناك بعض التقدم البسيط، فإنه معرض لخطر كبير بأن يفوقه التصعيد العسكري من الجانبين".

سافر فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الشهر لتعزيز المحادثات مع المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء أبي أحمد بعد أن استولى مقاتلون مناهضون للحكومة ومن بينهم قوات دفاع تيجراي على عدة بلدات رئيسية في طريقهم إلى العاصمة أديس أبابا.

وقال إن قوات دفاع تيجراي بدأت في التقدم مرة أخرى صوب المدينة منذ حوالي أسبوع.

وأضاف فيلتمان في أول بيان له منذ عودته من إثيوبيا: "نحن نعارض تمامًا تهديد قوات دفاع تيجراي لأديس أبابا".