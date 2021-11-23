Masrawy logo white

المبعوث الأمريكي: الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد أي مفاوضات محتملة

11:17 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
المبعوث الأمريكي: الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد أي مفاوضات محتملة

جيفري فيلتمان

واشنطن - (د ب أ)

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الصراع المتصاعد في إثيوبيا يهدد التقدم الذي تم إحرازه في التقريب بين الجانبين للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن فيلتمان قوله في إفادة صحفية في واشنطن اليوم الثلاثاء "ما أشعر به هو رغبة أكبر بكثير في تجميع أجزاء عملية تفاوض.. ما يقلقنا هو أنه في حين أن هناك بعض التقدم البسيط، فإنه معرض لخطر كبير بأن يفوقه التصعيد العسكري من الجانبين".

سافر فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الشهر لتعزيز المحادثات مع المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء أبي أحمد بعد أن استولى مقاتلون مناهضون للحكومة ومن بينهم قوات دفاع تيجراي على عدة بلدات رئيسية في طريقهم إلى العاصمة أديس أبابا.

وقال إن قوات دفاع تيجراي بدأت في التقدم مرة أخرى صوب المدينة منذ حوالي أسبوع.

وأضاف فيلتمان في أول بيان له منذ عودته من إثيوبيا: "نحن نعارض تمامًا تهديد قوات دفاع تيجراي لأديس أبابا".

جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي إثيوبيا قوات دفاع تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا