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المبعوث الأمريكي: تقدم "هش" في محاولات دفع أطراف الصراع الإثيوبي للمفاوضات

10:01 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
المبعوث الأمريكي: تقدم "هش" في محاولات دفع أطراف الصراع الإثيوبي للمفاوضات

جيفري فيلتمان

وكالات

عاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إلى بلادة بعد وساطة قادها لإنهاء الصراع في إثيوبيا، والتقى خلال زيارته في إثيوبيا قادة من قوات تيجراي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال فيلتمان، للصحفيين الثلاثاء، إن التقدم نحو دفع أطراف الصراع الإثيوبي إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار، مهدد بمخاطر تصعيد عسكري "مقلق".

وأضاف أن طرفي النزاع في إثيوبيا يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية السلام، موضحًا أن قوات تيجراي والحكومة الإثيوبية، تعتقدان أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري، معبرا عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام.

وذكر أنه تم إحراز تقدم هش إزاء محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض.

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