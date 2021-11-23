قناة سعودية: ميليشيا الحوثي تختبر منظومة دفاع جوي على طائرة تابعة للأمم المتحدة (فيديو)
وكالات
نشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو، لعناصر حوثية تختبر منظومة دفاع جوي في مطار صنعاء اليمني.
وقالت القناة السعودية التي نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، إن ميليشات الحوثي تختبر منظومة الدفاع الجوي على طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وكتبت القناة في تغريدتها: "فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".
فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء #الإخبارية pic.twitter.com/MnsloSPptJ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021
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