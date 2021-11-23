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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات المسببة لأزمة الحدود البيلاروسية

08:41 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات المسببة لأزمة الحدود البيلاروسية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات السفر والنقل التي تساعد في تهريب البشر في محاولة لمنع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو من استغلال الهجرة غير المنتظمة كتهديد ضد الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن أدينا فاليان، المسؤولة عن النقل في المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفذية للاتحاد الأوروبي، قولها للصحفيين إن الإجراءات المقترحة ستشمل تقليص حقوق مشغلي النقل للعمل في الاتحاد الأوروبي، وحرمانهم من الحق في التحليق فوق التكتل والاتصال في الموانئ والتوقفات الفنية، وكذلك منعهم من العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتعد الآلية الجديدة التي تستهدف معاقبة أولئك الذين يسهلون تهريب المهاجرين إلى داخل الاتحاد الأوروبي، هي الرد الأحدث على الأزمة على الحدود البيلاروسية، حيث تم توجيه اتهامات إلى الحكومة بتنفيذ هجمات ضد التكتل من خلال إرسال الآلاف من المهاجرين غير المنتظمين إلى الحدود مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي حدود بيلاروسيا تهريب البشر

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