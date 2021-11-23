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محكمة أوروبية: احتجاز تركيا 427 من القضاة وممثلي الإدعاء "ينافي القانون"

08:36 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
محكمة أوروبية: احتجاز تركيا 427 من القضاة وممثلي الإدعاء "ينافي القانون"

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

بروكسل - (بي بي سي)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها "بطريقة منافية للقانون وتعسفية" 427 من القضاة وومثلي الإدعاء في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.

وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات لهم جميعًا، وقالت إن عمليات الاعتقال تمثَل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت القضاة والمدعين العامين في إطارحملة قمع جماعية استهدفت أنصار الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الحليف السابق لأردوغان، الذي حمَل غولن المسؤولية عن الانقلاب.

هذا المحتوى من

BBC
تركيا احتجاز قضاة المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان

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