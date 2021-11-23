الرئيس الجزائري يوجه سفراء بلاده بالعمل على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة

الجزائر - (أ ش أ)

وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سفراء بلاده بالعمل على توطيد العلاقات الجزائرية مع الدول الشقيقة.

جاء ذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها تبون، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولٍ في المشرق العربي وإيران.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري شدد على ضرورة مواكبة أداء السلك الدبلوماسي في بلاده للرؤية الجديدة للسياسة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ركز أيضًا على أهمية تعزيز روابط الصلة التي تربط الجالية الجزائرية بوطنها، ومضاعفة جهود التكفل بانشغالاتها.