مسؤولة أممية: السلطات العراقية أدارت الانتخابات بكفاءة عالية

العراق - (أ ش أ)

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية أدارت الانتخابات بكفاءة عالية.

وقالت بلاسخارت - وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن الأمم المتحدة ترفض أعمال العنف من جانب الأحزاب والكيانات الرافضة لنتيجة الانتخابات"، موضحة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب العراقي.

ودعت إلى التعامل مع الاشكالات الانتخابية وفقًا للقانون، وإلى الهدوء وضبط النفس واعتماد الحوار سبيلاً وحيدًا للمضي قدمًا، مشيرة إلى أنه حتى الآن، وكما صرح القضاء، لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات العراقية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد بحث الخميس الماضي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ملف الانتخابات والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية.