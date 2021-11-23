المفوضية الأوربية: أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا تهديد لأوروبا

هولندا - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أن الأزمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ليست متعلقة بالمهاجرين فقط، بل تمثل تهديدًا لدول الاتحاد الأوربي بأكملها.

وأكدت رئيسة المفوضية - خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفقًا لموقع البرلمان الأوروبي - ضرورة العمل مع منظمات الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود إلى بلدانهم، بجانب حشد 3.5 مليون يورو لتسهيل عودتهم.