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المفوضية الأوربية: أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا تهديد لأوروبا

06:30 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
المفوضية الأوربية: أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا تهديد لأوروبا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

هولندا - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أن الأزمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ليست متعلقة بالمهاجرين فقط، بل تمثل تهديدًا لدول الاتحاد الأوربي بأكملها.

وأكدت رئيسة المفوضية - خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفقًا لموقع البرلمان الأوروبي - ضرورة العمل مع منظمات الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود إلى بلدانهم، بجانب حشد 3.5 مليون يورو لتسهيل عودتهم.

هذا المحتوى من

Asha
أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوربية أزمة المهاجرين بيلاروسيا

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