الأمم المتحدة: جمعنا 600 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان

نيويورك - (د ب أ)

حققت الأمم المتحدة هدفها الذي فرضته على نفسها بشأن جمع 600 مليون دولار في صورة مساعدات للشعب الأفغاني الذي يعاني.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء، فإن ألمانيا ساهمت بـ 76 مليون دولار وتعد من أكبر المانحين إلى جانب الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا واليابان.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في جنيف إن المانحين الدوليين لم يحققوا هدف تبرعات الأمم المتحدة فحسب، بل ساعدوا أيضًا في توسيع العمل الإنساني على الأرض.

ومنذ بداية سبتمبر تلقى 2ر7 مليون شخص في أفغانستان مساعدات غذائية. وتلقى نحو 900ألف مساعدات طبية.

ووفقا لما ذكره ليركه، تصل وكالة الأمم المتحدة إلى كل المناطق في البلاد. ولكنه قال إنه بسبب الأزمة البنكية والمالية في أفغانستان، فإنه لايمكن استخدام كل الأموال على الأرض بعد. وأضاف أن الأزمة الإنسانية لم تنته بعد.

وتولت حركة طالبان الإسلامية المتشددة السلطة في البلاد بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي الدولية (ناتو) في منتصف أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، أوقفت الدول المانحة دفع أموال المساعدات والتنمية، وتم تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، كما تم تعليق التحويلات المالية الدولية إلى الدولة عبر نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".