تباين في إصابات كورونا اليومية في الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ)

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، الثلاثاء، تباينا في الإصابات المسلجة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث لم تسجل الإمارات والبحرين أي حالات وفاة اليوم.

ففي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 595 إصابة جديدة و1906 حالات شفاء، و13 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368 ألفًا و987 حالة، والشفاء إلى 232 ألفًا و892 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و403 حالات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية 32 إصابة جديدة، وشفاء 19 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و777 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 741 ألفا و570 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 86 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 736 ألفا و333 حالة، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 2144 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 549 ألفا و556 حالة، مشيرة إلى شفاء 32 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 538 ألفا و672 حالة ، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات 8827 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و76 ألفا و146، بالإضافة إلى تعافي 1334 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 2 مليون و35 ألفا و630 حالة، مع تسجيل 26 حالة وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 23712.