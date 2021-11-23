أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بإعادة تشكيل الحكومة

(وكالات):

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة منذ حوالي أسبوع، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.