Masrawy logo white

أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بإعادة تشكيل الحكومة

11:33 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
أمير الكويت يكلّف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بإعادة تشكيل الحكومة

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

(وكالات):

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة منذ حوالي أسبوع، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

صباح الخالد الحمد حكومة الكويت أمير الكويت نواف الأحمد الجابر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا