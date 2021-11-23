البيت الأبيض يؤكد خطط بايدن بالترشح للفترة الرئاسية الثانية عام 2024
واشنطن-(أ ش أ):
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتخلى عن خططه بإعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي - رداً على سؤال الصحفيين حول مشاركة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة - "نعم، يعتزم المشاركة".
وأكدت ساكي - وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء - أنباء وسائل الإعلام المحلية حول خطط بايدن بالترشح للفترة الثانية بالرغم من تراجع شعبيته.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الـ46 جرت في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2020، فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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