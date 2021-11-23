تحالف دعم الشرعية: ضربات جوية استهدفت مواقع للصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء.

وأكد التحالف ـ وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وأظهر مقطع صور الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.

وفي السياق، كشف التحالف أن مسؤولي المواقع السرية للميليشيا الحوثية في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.​