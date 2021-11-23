تقرير: مقتل 46 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة في بلغاريا
صوفيا- (د ب أ):
ذكرت وكالة الأنباء البلغارية الرسمية اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 46 شخصا قتلوا في حادث تحطم حافلة في بلغاريا جنوبي العاصمة صوفيا.
وقع الحادث الليلة الماضية على طريق ستروما السريع على بعد حوالى 40 كيلومترا جنوبي صوفيا.
وتردد أن عددا من الأطفال بين الضحايا.. ولم يتم الكشف عن سبب التحطم.
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