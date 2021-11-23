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كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد بالإصابات.. وموقف تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

06:30 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد بالإصابات.. وموقف تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

لقاح كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292655 حتى اليوم.

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