كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد بالإصابات.. وموقف تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292655 حتى اليوم.

-​انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

-بعد ظهور دراسات جديدة.. الصحة تكشف موقف تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

-​​ماذا قال الزائرون عن السياحة المصرية أثناء أزمة كورونا؟

-إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا

-تونس تثمن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة

-مستشار الرئيس للصحة: لم نتخط الموجة الرابعة من فيروس كورونا حتى الآن

-ماكرون يدعو للهدوء بعد الاضطرابات في جوادلوب

-استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف دول العالم

-جمعية ألمانية لمساعدة مرضى السرطان تؤيد التطعيم الإجباري ضد كورونا

-الأمم المتحدة: جهود التصدي لكورونا لا تتناسب مع حجم انتشاره

-فاينانشيال تايمز: الموجة الرابعة لفيروس كورونا تضرب أوروبا بضراوة

-الاتحاد الأوروبي يدرس إدخال تغييرات على شهادات تطعيم كورونا

-جامعة القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم" وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

​