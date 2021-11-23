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التحالف بقيادة السعودية: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

03:39 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
التحالف بقيادة السعودية: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

قوات التحالف

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن بدء تنفيذ ضربات جوية لـ "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء.

وأوضح التحالف في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".​

قوات التحالف السعودية الرياض صنعاء ضربات جوية

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