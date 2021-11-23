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مسؤول بريطاني يُحذر من فشل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

01:38 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
مسؤول بريطاني يُحذر من فشل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

لندن-(أ ش أ):

أكد كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لورد فروست مساء أمس الإثنين، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ضرورة وطنية"، محذرا من فشلها في خروجها من الاتحاد.

وقال الوزير - في مؤتمر صحفي نظمه "مركز الدراسات السياسية" - إن القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة لن يتم إطلاقها حتى تبتعد عن القواعد المستوردة من بروكسل، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وحذر من أن محاولة الالتزام بالتشريعات واللوائح التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة ستؤدي بالتأكيد إلى فشل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف فروست مغادرة الكتلة ونهاية الفترة الانتقالية بأنها مجرد بداية مهمة في عودة بريطانيا كقوة عالمية.

وأضاف: "إذا كان كل ما نفعله بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو استيراد نموذج وسط أوروبا، فلن ننجح".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن بحاجة إلى الإصلاح بسرعة وهذه الإصلاحات ستشمل القيام بالأشياء بشكل مختلف عن الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لتعديل أو استبدال أو إلغاء كل قوانين الاتحاد الأوروبي.​

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