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تونس تثمن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة

12:55 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
تونس تثمن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة

تونس وأمريكا

تونس - (أ ش أ):

ثمَّنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الإثنين، مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين ويرسخ القيم المشتركة بينهما.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - بعد تسلم تونس 336 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لها في إطار دعمها للبلاد في مواجهة هذه الجائحة.

وقد حضر تسلم هذه الشحنة من الجرعات؛ علي المرابط وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني الرئيس المدير العام للصيدلة المركزية التونسية، وناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

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