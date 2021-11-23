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برلماني بحريني: سياسات إيران واستهدافها أمن واستقرار دول الخليج تعكس طبيعتها العدائية

12:26 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
برلماني بحريني: سياسات إيران واستهدافها أمن واستقرار دول الخليج تعكس طبيعتها العدائية

مجلس النواب البحريني

المنامة - (أ ش أ):

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب البحريني محمد إبراهيم السيسي البوعينين إن "السياسات الإيرانية اللامسؤولة بتبني نهج الإرهاب وتخريب المنشآت وزعزعة الأمن والسلم، عبر استهدافها المباشر لأمن واستقرار دول الخليج العربي، تعكس الطبيعة العدائية لإيران والفكر الإرهابي وتعزيز انتشاره تحت مسمى تصدير الثورة".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال تعليق البوعينين على العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية البحرينية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وتم خلالها التصدي للأعمال الإرهابية التي دحرت بفضل مخطط إجرامي مدعوم وممول من إيران لاستهداف أمن واستقرار البحرين، مشيرا إلى أن "العملية الأمنية قدمت رسالة واضحة لكافة المتربصين بأن زعزعة أمن البحرين أمر لن يتحقق، وتؤكد للعالم أن الفوضى لن تعود".

وأوضح البوعينين أن "النهج الإيراني خاطئ، يتبنى رعاية وتمويل العديد من الميليشيات الإرهابية التي تعمل في زعزعة أمن المنطقة، في حين أنه كان من الأجدر على إيران أن تستفيد من الفرص المتاحة تحقيقا لمصالح شعبها بدلا من التدخلات في شؤون الآخرين"، لافتا إلى "رسالة حوار المنامة والتي كانت صريحة من قبل جميع الأطراف بضرورة التزام إيران بالحصافة السياسية والكف عن تصدير الأذى ومحاولة خلق بؤر للتوتر في منطقة الخليج والذي لن يتحقق في ظل وجود منظومة خليجية متماسكة وأجهزة أمنية موحدة".

يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البحريني التقى اليوم الدكتور راينهولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي، المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث جرى بحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين السلطة التشريعية والمنظمة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

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