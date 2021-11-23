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الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يفقد السيطرة على جوهانسبرج المركز الاقتصادي

12:11 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يفقد السيطرة على جوهانسبرج المركز الاقتصادي

علم جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)
فقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا السيطرة على أغنى مدن البلاد، حيث أيدت الأحزاب السياسية تولي "مفوه فلاتسي" من حزب التحالف الديمقراطي المعارض منصب عمدة جوهانسبرج اليوم الاثنين.

وعينت الأحزاب فلاتسي بعدما فشل حزب المؤتمر الأفريقي في تأمين أغلبية واضحة في المدينة، بعد حصوله على 60ر33% من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في أول نوفمبر الجاري. ولم تحسم الانتخابات فوز أي مرشح بشكل صريح في أكثر من 60 مجلسا محليا، من بينهم مراكز حضرية.

وحصل حزب التحالف الديمقراطي على 1ر26 % من الأصوات، كما حصل حزب "أكشن اس ايه" المؤسس حديثا، بقيادة هيرمان ماشابا ويوصف بأنه "صانع الملوك" في أول انتخابات يخوضها على 1ر16%. وكان ماشابا (62 عاما) يشغل منصب عمدة جوهانسبرج خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى نوفمبر 2019، عندما كان عضوا في التحالف الديمقراطي.

جنوب أفريقيا جوهانسبرج حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

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