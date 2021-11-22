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الولايات المتحدة تسلم تونس دفعة جديدة من لقاحات كورونا

10:20 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الولايات المتحدة تسلم تونس دفعة جديدة من لقاحات كورونا

لقاح كورونا

تونس - (د ب أ)

تسلمت تونس اليوم الاثنين دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلمت تونس 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، وفق ما ذكرته الرئاسة التونسية.

وهذه الدفعة الرابعة من اللقاحات التي تقدمها الولايات المتحدة لتونس، ليبلغ إجمالي مساعداتها من اللقاحات أكثر من مليوني جرعة.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي: "هذه اللقاحات هي لمساعدة تونس لتحقيق أهدافها في مكافحة كوفيد-19 وهي تبرهن على التزامنا بمساعدة تونس وشركائنا للتغلب على وباء كورونا".

ونجحت تونس في الحد من تفشي الفيروس إلى أدنى مستوياته بعد موجة عاتية تسببت في وفيات وإصابات قياسية في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وتمكنت تونس من تطعيم قرابة نصف سكان البلاد بينما تستعد السلطات لفرض الجواز الصحي اعتبارا من 22 ديسمبر.

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