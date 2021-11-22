جمعية ألمانية لمساعدة مرضى السرطان تؤيد التطعيم الإجباري ضد كورونا

برلين - (د ب أ)

أعربت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان عن تأييدها لفرض قيود على المخالطات والتطعيم الإجباري ضد كورونا وذلك بسبب الموقف المتفاقم في المستشفيات وفي أقسام الرعاية المركزة.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية جيرد نيتكوفن اليوم الاثنين: "نظرًا للارتفاع المستمر في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا واستمرار امتلاء أقسام الرعاية المركزة، فإننا لا نرى مخرجا آخر من الأزمة".

وجاء في بيان مشترك للجمعية وفريق العمل المكلف بمتابعة أزمة كورونا التابع للمركز الألماني لأبحاث السرطان والجمعية الألمانية لأمراض السرطان أن هذه المؤسسات ترى في تطبيق التطعيم الإجباري وفرض قيود على المخالطات بوصفها "الإمكانية الوحيدة لتفادي انهيار النظام الصحي في الشتاء".

وأضاف البيان أن كل من قرر عدم أخذ تطعيم كورونا لأسباب غير طبية عليه أن يراجع قراره على نحو عاجل، مشيرا إلى أن غير الملقحين يواجهون خطرًا كبيرًا للاضطرار إلى تلقي العلاج في المستشفى.

من جانبه، قال رئيس المركز الألماني لأبحاث السرطان ميشائيل باومان إن خطر فشل الإجراءات الحيوية بالنسبة لهؤلاء الناس ورفاقهم بسبب نقص القدرات في المستشفيات "حقيقي إلى أبعد حد".