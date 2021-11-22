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حدث تاريخي.. انتخاب مصر كعضو كامل بالمعهد الروسي للأبحاث النووية

09:41 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
حدث تاريخي.. انتخاب مصر كعضو كامل بالمعهد الروسي للأبحاث النووية

مصر

موسكو - (د ب ا)

أعلن المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية اليوم الاثنين، انتخاب مصر عضوًا كاملاً في المعهد الواقع في مدينة دوبنا بالقرب من مدينة موسكو.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في المعهد، الذي عقد اليوم الاثنين في بلغاريا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال مدير المعهد جريجوري تروبنيكوف: "هذا حدث تاريخي".

وأضاف تروبنيكوف: "مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، والتي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية، بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها. يفتح حدث اليوم آفاقا جديدة للمعهد المشترك للأبحاث النووية، وبرنامجه العلمي الدولي".

وتأسس المعهد المشترك للأبحاث النووية على قاعدة اتفاقية وقعتها الدول المؤسسة الـ11 في الـ26 من مارس 1956 وسجلته الأمم المتحدة في أول فبراير 1957.

وأصبحت مصر العضو الـ19 في المعهد المشترك للأبحاث النووية .

ويشمل أعضاء المعهد أيضًا أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا وفيتنام وجورجيا وكازاخستان وكوريا الشمالية وكوبا ومولدوفا ومنغوليا وبولندا وروسيا ورومانيا وسلوفاكيا وأوزبكستان وأوكرانيا وجمهورية التشيك.

المعهد الروسي للأبحاث النووية الأبحاث النووية مدينة موسكو

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