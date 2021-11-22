استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف دول العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 45 حالة وفاة، و45 ألف حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 9 ملايين و889 ألف و 926 حالة والوفيات 166 ألفا و730 حالة وفاة .

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6404 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 932 ألفا و 91 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و551 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1475 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 100 ألفا و 961 إصابة، كما سجلت 18 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 222 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 4787 إصابة خلال اليوم الأخير، و20 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 5 مليون و80 ألف و663 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 87 ألفا و810 إصابة.

وفي فرنسا، سجّلت السلطات الصحية 18 ألف و 240 إصابة خلال اليوم الأخير، و46 وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 119 ألفا و424 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 7 مليون و715 ألفا و669 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 235 ألفا , 828 حالة. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 281 حالة وفاة عقب تسجيل 56 حالة جديدة على مدار أمس.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و357 ألفا و722 والوفيات إلى 80 ألفا و830 . وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و901 ألفا و800 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 7282 إصابات شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 886 ألفًا و 207 إصابات. أوضحت الوزارة أن 105 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفًا و 425 حالة.

وفي جارتها قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 130 ألفا و 591 حالة.

كم أضافت أن حصيلة الوفيات ما زالت متوقفة عند 590 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا تسجيل 5634 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 534 ألفًا و 603 حالات إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5609 حالة منذ الأربعاء الماضي.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا و154 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و764 ألفا و251 والوفيات إلى 55 ألفا و113 .

وفي أسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2481 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات 706 آلاف و876 حالة ولتستقر الوفيات عند 9478.

وفي إيرلندا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 306 آلاف و51 حالة والوفيات إلى 2843 .

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 930 ألفا و460 حالة والوفيات إلى 464.

وأسيويًا، في بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتين وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و 630 إصابة و 103 حالات وفاة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و725 والوفيات إلى 248 . وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 88 ألفا و434 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 819 ألفا و386 الوفيات إلى 11 ألفا و500. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 800 ألفا و617 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و82 ألفا و800 حالة والوفيات إلى 129 ألفا و53. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 5 ملايين و795 ألف منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتين وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و 725 ألفًا و 860 إصابة والوفيات إلى 18 ألفا و345 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1461 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفًا و 649 حالة. أوضحت الوزارة أن 5 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 شخصًا.

وفي بنجلاديش،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و574 ألفا و352 والوفيات إلى 27 ألفا و955 . وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليون و538 ألفا و537 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 93 ألفا و689 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و692 ألفا و614 حالة، كما تم تسجيل 1113 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 769 ألفا و769 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2501 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 آلاف و959 حالة، كما سجلت 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و550 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 197 شخصا وإصابة 8 آلاف و473 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 612 آلاف و659 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و17 ألفا و276 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2478 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و862 آلاف و137 حالة، كما سجلت 183 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292 ألفا و372 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الكوبية 240 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 ألفا و 42 إصابة، كما توقفت حصيلة الوفيات عند 9285 حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي منطقة الكاريبي، أعلنت السلطات الصحية في جامايكا تسجيل 102 إصابة جديدة ب"كورونا" و حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 90 ألفًا و 807 إصابات والوفيات إلى 2359 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتين وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و 929 ألفًا و 862 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و574 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكينية 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و 728 حالة. وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد قوله إن حصيلة الوفيات ما زالت متوقفة عند 5328 حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و589 والوفيات إلى 2974. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 206 آلاف و518 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.