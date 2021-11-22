Masrawy logo white

بوتين ودراجي يناقشان أزمة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

08:19 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
بوتين ودراجي يناقشان أزمة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي هاتفيا عن أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية، حسبما أعلنت روما وموسكو في وقت متزامن مساء اليوم الاثنين.

وأكد الجانبان على "فائدة" التعاون بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في إيجاد حل للأزمة في الوقت المناسب، وفقًا لما ذكره بيان أصدره الكرملين.

وبعد إخلاء مخيم مؤقت للمهاجرين في منطقة غابات بين بولندا وبيلاروس من قبل مسؤولين بيلاروسيين الأسبوع الماضي، يتم الآن إيواء آلاف المهاجرين في مأوى للطوارئ في بيلاروسيا، لكنهم لا يزالون يأملون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

وتم إلقاء اللوم على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو فى حشد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود البولندية بعد إصدار تأشيرات سياحية لهم ، بل ويقال إنه تم تخصيص رحلات خاصة لمساعدتهم على الوصول إلى بيلاروسيا في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي.

فلاديمير بوتين روسيا موسكو ماريو دراجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. الزمالك 0-1 البنك الأهلي.. هلال يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا