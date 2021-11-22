العاهلان البحريني و الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع في منظقة الشرق الأوسط

المنامة - (أ ش أ):

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تضامن البحرين والأردن في جهودهما في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والإستقرار ، معربا عن الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة للبحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف ، وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة.

واستعرضا ، خلال جلسة المباحثات التي عقدها ملك البحرين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالمنامة ، الذي بدأ زيارته اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتبادلا وجهات النظر بشأنها ، حيث أكدا على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين ، مشددين على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب العاهلان عن الإرتياح لمستوى التبادل التجاري ، وما وصلت اليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين من تقدم ونمو .

ونوها بأهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره، موجها الشكر للأردن على التسهيلات التي قدمتها لسفارة البحرين في عمّان ، والتي سهلت إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى بلادهم .

و ناقشا ، خلال اللقاء ، آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، و دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبه .

كما أكدا على ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة ، وتأثيرها على الأمن والاستقرار ، مشددين على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.

وفى السياق ، أعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره لأخيه العاهل البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية