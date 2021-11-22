Masrawy logo white

العاهلان البحريني و الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع في منظقة الشرق الأوسط

08:08 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
العاهلان البحريني و الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع في منظقة الشرق الأوسط

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

المنامة - (أ ش أ):

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تضامن البحرين والأردن في جهودهما في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والإستقرار ، معربا عن الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة للبحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف ، وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة.

واستعرضا ، خلال جلسة المباحثات التي عقدها ملك البحرين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالمنامة ، الذي بدأ زيارته اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتبادلا وجهات النظر بشأنها ، حيث أكدا على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين ، مشددين على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب العاهلان عن الإرتياح لمستوى التبادل التجاري ، وما وصلت اليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين من تقدم ونمو .

ونوها بأهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره، موجها الشكر للأردن على التسهيلات التي قدمتها لسفارة البحرين في عمّان ، والتي سهلت إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى بلادهم .

و ناقشا ، خلال اللقاء ، آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، و دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبه .

كما أكدا على ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة ، وتأثيرها على الأمن والاستقرار ، مشددين على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.

وفى السياق ، أعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره لأخيه العاهل البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية

هذا المحتوى من

Asha
حمد بن عيسى البحرين الأردن الشرق الأوسط الإرهاب الملك عبد الله الثاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. الزمالك 0-1 البنك الأهلي.. هلال يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا