فرنسا تسلح نفسها بالمركبات والقوارب لوقف العبور غير القانوني للقنال الإنجليزي

باريس - (د ب أ)

تسلح فرنسا نفسها في معركتها المستمرة ضد الهجرة غير الشرعية من شمال فرنسا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.

وأعلنت وزارة الداخلية في باريس اليوم الاثنين، أنه تم طلب شراء أكثر من 100 مركبة طرق وعرة وقارب ،في إطار عملية مشتركة مع بريطانيا لتحسين مراقبة الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 130 كيلومترا.

ووصلت بالفعل أول 20 مركبة منها، بينما سيتم تسليم الباقي إلى الشرطة العام المقبل، ومن بينها السيارات ذات الدفع الرباعي وتكنولوجيا المراقبة الخاصة .

وتشمل هذه المشتريات التي تبلغ قيمتها 11 مليون يورو (4ر12 مليون دولار) أيضا كشافات ومعدات للرؤية الليلية وكاميرات تصوير حراري.

وعبر القنال حتى الآن هذا العام، أكثر من 24700 مهاجر بشكل غير قانوني. وانتقدت الحكومة البريطانية فرنسا لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة عمليات العبور غير القانونية بالرغم من أن باريس رفضت الانتقادات صراحة .

وأبرم الجانبان في يوليو الماضي، اتفاقا مهما جديدا للسيطرة على العدد المتزايد من المهاجرين المتوجهين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة. وتعهدت لندن بتقديم 7ر62 مليون يورو لدعم السلطات الفرنسية.