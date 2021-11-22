وزير الخارجية اللبناني: إذا تلقيت دعوة لزيارة السعودية سأسافر مباشرة

موسكو - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أنه إذا تلقى دعوة لزيارة السعودية، فإنه "مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو".

جاءت تصريحات بوحبيب، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، في مقابلة مع قناة (أر تي) بالعربي الروسية اليوم الاثنين.

وقال بوحبيب: "اليمن منذ 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان الآن لتنتهي هذه الحرب في طريقة "لا غالب ولا مغلوب"، فلا أحد يربح في الحرب. إن دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو".

وأشار بو حبيب إلى أن "لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي"، معتبرا أن "أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله، حزب لبناني سياسي ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبنانية".

واختتم بوحبيب تصريحاته قائلا: "الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية ، لن نحاول القضاء على هذا الجانب ولا نريد حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل".

يذكر أن أزمة سياسية نشبت بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أدلى بها لمحطة "الجزيرة اونلاين" قبل تسلمه مقاليد الوزارة، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، قال فيها أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف.

وفي أعقاب ذلك استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. كما سحبت الإمارات و البحرين و الكويت دبلوماسييهم من لبنان.