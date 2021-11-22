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تنكيس العلم الأمريكي إلى النصف تكريما لضحايا حادث دهس "ويسكونسن"

07:06 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
تنكيس العلم الأمريكي إلى النصف تكريما لضحايا حادث دهس "ويسكونسن"

تنكيس العلم الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

وجه حاكم ولاية (ويسكونسن) الأمريكية، توني إيفرز، بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ونعى مكتب إيفرز- في بيان نُشر في تغريدة على موقع التغريدات المصغرة (تويتر)، أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين- الضحايا الذين شاركوا في الموكب ليلة أمس.

وقال البيان: "بينما الكثير من الأمور غير معروفة، بما في ذلك النطاق الكامل للإصابات وعدد الأرواح التي زُهقت، فإن سكان ولاية (ويسكونسن) يصلون من أجل مجتمع مدينة (واوكيشا) وكل المتضررين، وينعون خسائر الأرواح التي حدثت نتيجة تلك المأساة اللاشعورية".

وكان مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر سيارة رياضية من طراز "إس يو في" تتجه بسرعة صوب الموكب؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

هذا المحتوى من

Asha
تنكيس العلم الأمريكي حادث دهس ويسكونسن الولايات المتحدة

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